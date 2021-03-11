Лига Европы

Вратарь Шахтера высказался о предстоящем матче против Ромы в Лиге Европы.

В рамках первого матча на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий Шахтер на поле Стадио Олимпико в столице Италии будет противостоять римской Роме. Вратарь "горняков" Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"В команде соперников еще остался Джеко, с которым мы пересекались несколько лет назад. Дело не в том, поменялся состав у Ромы или нет. Есть конкретная задача — пройти дальше. Будет битва".

"Мхитарян – профессионал, в Шахтере он бегал больше всех. Я уверен, у него осталось чувство, что он всегда голодный и всегда чувствует, что надо добавлять и добавлять. Это его огромный плюс и он показывает это на поле".

"Конечно, нам нужно внимательно за ним следить, потому что он перемещается по всему полю. Я очень давно не видел Мхитаряна и буду очень рад его увидеть, надеюсь, все у него будет хорошо, но не с нами", — заявил Пятов в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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