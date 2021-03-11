Лига Европы

Хавбек римского клуба высказался о предстоящем матче ЛЕ против "горняков".

В рамках первого матча на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА донецкий Шахтер на поле Стадио Олимпико в столице Италии будет противостоять римской Роме. Полузащитник "волков" Педро поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"У Браги были отличная команда. Сейчас нас также ожидает непростой поединок против Шахтера, одолеть который в двухматчевом противостоянии будет сложно".

"Но мы хотим продолжать свой путь в Лиге Европы. Надеемся выйти в четвертьфинал", — приводит слова Педро TMW со ссылкой на Diario de Avios.

Напомним, матч Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.