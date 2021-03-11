Лига Европы

Хорватский специалист высказался о поединке с "желтой субмариной" в Лиге Европы.

Динамо принимает на своем поле Вильярреал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Ассистент главного тренера киевского клуба Огнен Вукоевич поделился мнением о данном противостоянии.

"Перед игрой очень внимательно смотрели среднюю линию Вильярреала. Они тактически обладают самой сильной полузащитой в Европе по дисциплине. Мы прекрасно знаем, что Эмери положит очень много на тактику, читает игру и так готовит команду".

"Цыганков — очень важная фигура на нас. Сегодня очень много надежд на него. Знаем, что его будут специально крыть, но отдых может пойти ему на пользу. Цыганков важен для нас в обыгрыше один в один, может отдать передачу. Большая надежда сегодня на это".

"Мистер акцентировал внимание на стандарты, смотрел очень много игр Вильярреала. Сегодня нельзя проигрывать на втором этаже, как было с Брюгге", — заявил Вукоевич в программе Шлях до Гданська.

Напомним, матч Динамо Киев — Вильярреал стартовал в 19:55 по киевскому времени. Football.ua проводит текстовую трансляцию данного поединка, в котором подопечные Мирчи Луческу минимально уступают в счете по итогам первого тайма.