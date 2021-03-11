Лига Европы

Football.ua представляет анонс матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Вильярреалом.

Киевское Динамо в первом матче будет принимать противника из Испании на НСК Олимпийском и постарается добыть максимально комфортный для себя результат.

Динамо – Вильярреал

Четверг, 11 марта, 19:55. НСК Олимпийский, Киев. Майкл Оливер (Англия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В предстоящем противостоянии все эксперты отдают предпочтение испанцам. Букмекеры также больше уверены в том, что Вильярреал сумеет одержать победу в выездной встрече.

С одной стороны Динамо уже все свои задачи в еврокубках на этот сезон выполнило: поиграло в групповом этапе Лиги чемпионов и прошло крепкого соперника в 1/16 Лиги Европы. Правда, аппетит приходит во время еды. Несмотря на то, что особых ожиданий от команды Луческу в матчах против Вильярреала нет, ни для кого не секрет, что именно еврокубки остаются приоритетом для наших грандов. И Динамо, и Шахтер, в первую очередь, ставят перед собой задачу удачно выступить в еврокубках, а первое место в чемпионате во многом рассматривается как возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов напрямую.

Вильярреал – очень непростой соперник, который любит играть с мячом и умеет закрывать своего соперника на его же половине поля. Безусловно, огромный плюс команды – это их тренер. Унаи Эмери уже не единожды выигрывал этот турнир с Севильей и наверняка прекрасно понимает, как двигаться по турниру и с Вильярреалом. Для тех, кто хочет лучше ознакомиться с будущим соперником киевлян предлагаем посмотреть наше видео про испанский клуб.

Для Динамо должно стать большим плюсом, что больших ожиданий от этого противостояния ни у кого нет. Футболисты столичного клуба вполне могут чувствовать себя раскрепощенно. Также отмечаем, что Мирча Луческу уже в этом сезоне демонстрировал, что если есть хоть малейший шанс зацепиться за результат, то он прекрасно знает, как это сделать. Также многое будет зависеть от того, сумеет ли Виктор Цыганков восстановиться к предстоящему матчу после травмы.

Что касается прогноза на этот матч, то есть сомнения, что Вильярреал будет пытаться любыми способами решить задачу прохода в следующий этап в первом поединке. Скорее всего, испанцы будут действовать осторожно, особенно учитывая их затянувшуюся серию без побед, которая наверняка влияет на уверенность внутри команды. Скорее всего матч закончится результативной ничьей, либо же минимальной победой гостей.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу: "У Вильярреала очень хороший подбор игроков, сбалансированный по возрастам. Молодые игроки компенсируют движение всей команды. Также они имеют лучшего игрока, Жерара Морено, который стремится к уровню топ-звезды европейских чемпионатов".

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери: "Динамо — это команда, которая перешла в турнир из Лиги чемпионов под управлением Луческу, тренера, на которого равняются все. Динамо — серьезный соперник и я уверен, что это будет хорошее противостояние".

Статистика личных встреч

Всего игр: 2 (1 ничья, 1 победа Вильярреала), забитые голы 0:2

На поле Динамо: 1 ничья, забитые голы 0:0

Самый результативный матч: победа Вильярреала 2:0 (2005)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua