Лига Европы

Амстердамский клуб доминировал и оставил себе отличные шансы на выход в следующую стадию турнира.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Аякс сошелся в домашнем противостоянии с Янг Бойз на Йохан Кройфф Арене.

Подопечные Эрика Тен Хага подходили к этому матчу в качестве фаворитов, что начали подтверждать с первых минут встречи.

Несмотря на доминирование на футбольном поле, игрокам Янг Бойз удавалось сохранять ничейный счет вплоть до 62-й минуты, пока Клаассен наконец-то не вывел Аякс вперед.

Закрепить результат амстердамскому клубу удалось под занавес поединка, когда Тадич на 82-й минуте реализовал свой момент, а в компенсированное время Бробби довел счет до разгромного — 3:0.

Аякс — Янг Бойз 3:0

Голы: Клаассен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90+2

Аякс: Стекеленбург, Мартинес, Тальяфико, Ренсх (Схюрс, 67), Альварес, Антони (Идрисси, 68), Классен, Нерес (Бробби, 83), Гравенберх, Тадич, Тимбер.

Янг Бойз: Фэвр, Камара (Цезигер, 34), Лустенбергер, Хефти, Лефор, Фасснахт (Сибачо, 84), Лаупер (Сьерро, 71), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Элиа (Мамбимби, 71), Нсаме.

Предупреждения: Тальяфико - Лаупер, Эбишер, Сьерро.