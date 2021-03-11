Лига Европы

Специалист рассказал о прошедшем поединке.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Миланом (1:1).

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал результат.

"Я разочарован в том, что мы пропустили последним ударом. Все будет решаться во втором матче, но этот гол усложнил нам задачу.

Мы теряли структуру игры. Глубоко сели и, в конце концов, пропустили на последних минутах.Мы должны были атаковать острее.

Так вышло, что мы были медленными. Такие уроки мы обязаны усвоить, чтобы в будущем не допускать ошибок.

Мы играем против хороших команд. Ничья с Миланом – справедливый результат", — цитирует Солскьяера Manchester Evening News.

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