Специалист рассказал о прошедшем поединке.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
11 марта 2021, 23:27
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Миланом (1:1).
Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал результат.
"Я разочарован в том, что мы пропустили последним ударом. Все будет решаться во втором матче, но этот гол усложнил нам задачу.
Мы теряли структуру игры. Глубоко сели и, в конце концов, пропустили на последних минутах.Мы должны были атаковать острее.
Так вышло, что мы были медленными. Такие уроки мы обязаны усвоить, чтобы в будущем не допускать ошибок.
Мы играем против хороших команд. Ничья с Миланом – справедливый результат", — цитирует Солскьяера Manchester Evening News.
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