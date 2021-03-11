Хозяева добились победы с комфортным счетом.
Гранада - Мольде, getty images
11 марта 2021, 23:53
Гранада в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимала на своем поле Мольде и добилась уверенной победы.
Испанская команда открыла счет в середине первой половины игры, а удвоила преимущество ближе к концу матча.
Гранада — Мольде 2:0
Голы: Молина, 26, Сольдадо, 76
Гранада: Руй Силва — Дуарте, Диас, Перес, Фулькье — Пуэртас, Этеки, Кенеди, Гоналон — Молина, Сольдадо (Исма Руис, 81).
Мольде: Линде — Хеуген, Грегерсен, Педерсен, Синьян — Эурснес, Эллингсен, Эйкрем, Хестад (Кнудтсон, 65) - Андерсен (Болли, 86), Сигурдарсон (Фофана, 74).
Предупреждения: Этеки — Сигурдарсон, Хестад, Эллингсен, Эйкрем
Удаление: Эллингсен, 71