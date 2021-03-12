Лига Европы

Норвежский полузащитник отметился замечательным голом, который стал для него дебютным за Арсенал.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Арсенал отправился в гости к Олимпиакосу и добился победного результата.

Один из голов лондонской команды забил арендованный у Реала Мартин Эдегор — норвежец отметился пушечным ударом.

Нельзя не отметить, что это взятие ворот стало дебютным для Мартина Эдегора в футболке Арсенала.

Видео гола:

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