Гранада в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимала на своем поле Мольде и добилась уверенной победы.

Хозяева поля отправили в ворота соперника два безответных мяча — по одному в каждом из таймов.

Обзор матча:

Гранада — Мольде 2:0
Голы: Молина, 26, Сольдадо, 76

Гранада: Руй Силва — Дуарте, Диас, Перес, Фулькье — Пуэртас, Этеки, Кенеди, Гоналон — Молина, Сольдадо (Исма Руис, 81).

Мольде: Линде — Хеуген, Грегерсен, Педерсен, Синьян — Эурснес, Эллингсен, Эйкрем, Хестад (Кнудтсон, 65) -  Андерсен (Болли, 86), Сигурдарсон (Фофана, 74).

Предупреждения: Этеки — Сигурдарсон, Хестад, Эллингсен, Эйкрем

Удаление: Эллингсен, 71