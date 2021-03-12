Лига Европы

Наставник "канониров" высказался о победе в матче Лиги Европы над Олимпиакосом.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Арсенал одержал победу над Олимпиакосом со счетом 3:1, пропустив единственный гол после очередной ошибки в обороне. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы подарили сопернику возможность забить, когда пытались сыграть от обороны, но в целом матч могу оценить как положительный. Нам нужно перестать совершать ошибки и научиться оценивать моменты, когда можно отдать передачу, а когда — нет".

"У нас, наверное, были одни из лучших моментов в этом сезоне против Олимпиакоса, с точки зрения того, как мы атаковали пространство путем комбинаций"

"Мы очень хорошо начали игру, доминировали и создали много моментов. Мы должны были забить два или три гола в первом тайме, но мы также предоставили сопернику два неплохих момента, один из которых ему удалось реализовать. Чтобы достигать высоких целей, нам нужно прекратить совершать подобные ошибки", — заявил Артета в эфире BT Sport.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпиакос — Арсенал вы можете на Football.ua.