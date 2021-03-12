Лига Европы

Football.ua анализирует поединок Ромы против Шахтера.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы римская Рома сумела крупно обыграть Шахтер 3:0. Попробуем понять, как в этом матче действовал римский клуб и закономерен ли результат этого противостояния?

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Начнем с того, что накануне матча делался акцент на том, что Паулу Фонсека хорошо знает Шахтер, а потому это будет большим плюсом для Ромы. Но никто не думал, что в итоге это сыграет настолько определяющую роль в противостоянии.

С первых же минут Рома решила прессинговать Шахтер достаточно высоко и большим количеством игроков. Римляне пытались не только оказывать давление на центральных защитников, но и поджимать центральных полузащитников, дабы Матвиенко и Витао не имели возможности выходить из-под этого прессинга короткими вертикальными передачами.

Шахтер столкнулся с большими проблемами в фазе перехода из обороны в атаку. "Горняки" не привыкли, чтобы кто-то настолько высоко и дерзко действовал против них в чемпионате Украины. Центральным защитникам оставалось только два варианта: отдавать передачу назад на Трубина или же делать длинную передачу на чужую половину поля, перебивая мяч над этой группой прессингующих игроков. Поскольку философия Шахтера не предусматривает длинных вертикальных передач, линия обороны уперто пыталась выйти на половину поля соперника исключительно за счет коротких передач и только в безвыходных ситуациях следовали пасы на Трубина. У Шахтера нет игроков в атакующей линии, которые умеют хорошо цепляться за длинные вертикальные передачи. Фонсека как никто другой хорошо знает об этом.

Рома вынуждала Трубина играть длинными передачами. Об этом говорит и статистика, треть пасов молодого голкипера – это длинные пасы. А больше всего единоборств в составе Шахтера в активе у Тете и Жуниора Мораеса – 18 и 19 соответственно. А эффективность этих единоборств у Тете – 28%, у Мораеса – 26%.

Но все-таки говорить о том, что Шахтер был полностью нейтрализован таким образом тоже неправильно. Рома действовала не безгрешно. "Волки" старались постоянно заставлять игроков Шахтера принимать мяч спиной к воротам, но это не всегда у подопечных Фонсеки получалось. Иногда футболистам Каштру все-таки удавалось использовать свободные зоны, которые образовывались, и выбегать в хорошие атаки.

Только вот извлечь из этого выгоду для себя у Шахтера не получилось. А вот Рома была менее расточительна и своими шансами в атаке воспользовалась идеально. А вот третий гол с углового в который раз подтвердил, что Шахтер по-прежнему уязвим при стандартах.

Рома атаковала разнообразно. Футболисты Фонсеки одинаково хорошо выбегали как в контратаки, так и строили свое позиционное наступление. Центральные защитники "горняков" находились в постоянном стрессе. Когда они в попытках сохранить компактность поднимались достаточно высоко, то сразу же получали передачи за спины на ход скоростным игрокам Ромы и вынуждены были на всех порах мчать за своими оппонентами.

А когда Шахтер располагался ниже, Рома уверенно расшатывала и искала варианты для проникающих передач. Необходимо отмечать, что такой интенсивности не выдержал Витао и откровенно поплыл. Бразильский защитник Шахтера во втором тайме начал очень много ошибаться. Во многом его действия позволили Роме добиться настолько уверенной победы. Если вспомнить последний матч Лиги чемпионов Шахтера против Интера, то и там был момент, когда Витао перестал успевать и вполне мог получить красную. Луиш Каштру тогда его поменял. Что же это? Психологическая неустойчивость перед важными играми или же банальное отсутствие необходимого уровня?

Тем не менее, как бы плохо Шахтер не играл в обороне, в атаке все было не настолько ужасно и на свой гол "горняки" все же наиграли. Об этом говорит и показатель ожидаемых голов xG.

Результат первого матча оставляет минимальные шансы Шахтеру на выход в следующую стадию турнира. Тем не менее, Луишу Каштру необходимо придумать, как преодолевать прессинг Ромы во втором матче. Отмечаем, что в самых неудачных матчах этого сезона против Боруссии Шахтер как раз не знал, как справляться с высоким прессингом своего оппонента. Еще при Луческу, да и при Фонсеке у "горняков" был нападающий, который мог цепляться за длинные вертикальные передачи. Последним таким форвардом в Шахтере был Факундо Феррейра. Сейчас же такой опции у донецкого клуба нет, а потому надо искать другие варианты противодействия, иначе это будет бесславное завершение еврокубковой кампании.

Сергей Горбаченко, Football.ua