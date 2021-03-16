Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Вильярреал — Динамо Киев.

В рамках ответного противостояния на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА киевское Динамо на поле Эстадио де ла Серамика будет противостоять испанскому Вильярреалу.

Напомним, что первая игра, которая проходила на поле НСК Олимпийский, завершилась победой "желтой субмарины" со счетом 2:0.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет четвертым в истории взаимоотношений данных клубов (две победы испанцев и одна ничья).

Матч Вильярреал — Динамо Киев состоится 18-го марта, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.