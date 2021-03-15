Лига Европы

Испанский клуб встретится с украинским в Лиге Европы УЕФА.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо сыграет в гостях против испанского Вильярреала. "Желтая субмарина" в выездной игре на НСК Олимпийский в Киеве сделала себе хороший задел, обыграв "бело-синих" со счетом 2:0.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Вильярреал — Динамо Киев будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери: "Киевское Динамо — лидер украинской Премьер-лиги, и я отношусь с огромным уважением к этой команде, в составе которой немало качественных игроков. Поэтому мы собирались защитить себя от опасных исполнителей Динамо и противопоставить им наши лучшие качества, создать как можно больше голевых моментов и пытаться их использовать. Подчеркиваю, что мы очень уважаем Динамо, поэтому знали, что эти 90 минут не будут для нас легкой прогулкой.

Еще раз хочу подчеркнуть, что отношусь с большим уважением и к Динамо, и к другим украинским клубам, выступающим в еврокубках. В свое время, работая в Севилье, я встречался с Днепром, а также играл с Шахтером под руководством Мирчи Луческу. Сегодня этот тренер, который много сделал для европейского футбола, возглавляет киевское Динамо. Нам удалось показать достаточно серьезную игру, но не хочу этим обесценивать соперника. Мы серьезно отнеслись к этому матчу.

Динамо — это команда высокого уровня. И киевляне также показали серьезную игру в сегодняшнем матче. В составе соперников достаточно динамичные игроки, которые на многое способны. Поэтому у нас нет полной уверенности перед ответным матчем на домашнем поле. Просто сегодня мы смогли показать свою игру".

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу: "Мы встретились с сильной командой. Соперник имеет больший опыт международных матчей, является представителем сильного чемпионата. В этом и заключается вся разница. Не стоит искать других причин. Просто соперник нас сильнее. Вильярреал — очень опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках и делает это очень удачно.

Они очень умело используют свои шансы. Мы ошибались в обороне. Наши молодые защитники допустили ряд ошибок, которым воспользовались быстрые и техничные игроки Вильярреала. Многое предрешил гол. Если бы мы забили в первые минуты игры в моменте, который был у Виктора Цыганкова, игра сложилась бы по-другому. Такие детали всегда важны".

Защитник Вильярреала Пау Торрес: "Мы добились отличного результата, но мы уже видели, что произошло с Зальцбургом, поэтому мы знаем, что впереди ответный матч. Хотя это хороший результат, он был нам нужнее.

Команда знала, как сделать шаг вперед. Мы приехали после неудачных результатов в чемпионате, но мы знали, что это будет очень важная игра, которая может изменить нашу динамику. У нас была команда, которая всегда хотела контролировать игру, и она этого добилась.

Гол? Забил гол в той ситуации, когда защитник может забить. Это был очень хороший пас от Жерара. Мы хорошо подготовились — забили два защитника.

Повреждение? После первого осмотра вроде бы все не так серьезно, хотя нужно подождать и посмотреть, что скажут тесты. Я бы очень не хотел получить травму в этот насыщенный момент сезона".

Защитник Динамо Киев Илья Забарный: "Не сказал бы, что поражение — это катастрофа. В принципе, игра была равная, но нам не повезло. Просто не удавалось забить на финальной стадии завершения атак. Надеемся на реванш.

Мы старались и отдавались на поле до финального свистка. Ребята — молодцы. Будем делать выводы. Тренер поддержал нас и сказал, что это Лига Европы.

Сейчас будем переключаться на подготовку к Заре. Думаю, что мы восстановимся — и в физическом плане, и эмоционально. Здесь важно правильно подготовиться к игре.

Приоритет Динамо на внутренних турнирах? Нет. Для нас одинаково важны и внутренние соревнования, и Лига Европы. Мы не делим турниры, все игры для нас — важные".