Лига Европы

Шведский форвард не появлялся на поле с конца февраля из-за травмы.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович может принять участие в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, 39-летний швед должен вернуться на скамейку запасных в матче с "красными дьяволами", поскольку последние медицинские тесты оказались для опытного футболиста положительными.

Напомним, Ибрагимович травмировался в поединке 24-го тура итальянской Серии А против Ромы, который состоялся 28 февраля. Шведский форвард не смог доиграть встречу до конца, из-за чего был заменен на 56-й минуте. С тех пор Златан не появлялся на поле и не попадал в заявку "россонери" четыре матча подряд.

Поединок Милан — Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 18 марта, в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1, когда Симону Кьеру удалось спасти ничью для "россонери" благодаря голу в компенсированное время.

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