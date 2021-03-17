Лига Европы

Игрок Шахтера высказался об ответном поединке Лиги Европы против Ромы.

Шахтер ожидает ответный матч против Ромы в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый встреча этих команд в Италии завершилась для "горняков" разгромным поражением со счетом 0:3, однако защитник Додо надеется, что Шахтеру удастся перевернуть ход противостояния в свою пользу в ответном поединке.

"Сейчас мы знаем Рому намного лучше и попробуем этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту — пройти дальше. Знаем, что будет сложно, но все возможно".

"Сразу вспоминаю камбэк Барселоны в матчах с ПСЖ. Все возможно", — заявил Додо в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

Ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.