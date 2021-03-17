Лига Европы

Защитник "горняков" высказался об ответном матче Лиги Европы против Ромы.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встретится с Ромой на стадионе НСК Олимпийский. Защитник Николай Матвиенко посетил предматчевую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов касательно предстоящего противостояния с "волками".

"На самом деле, мое мнение — все строится от обороны, но завтра нам придется отыгрываться из-за поражения в первом матче со счетом 0:3. Будем сконцентрированы больше на атаку, потому что нужно больше забивать".

"Не могу сказать, что нас что-то удивило в первом матче. Как сказал Мистер, мы постоянно перед играми разбираем игру соперника, наигрываем какие-то комбинации. Что нужно сделать лучше в ответном матче? Банально: не пропустить и забить четыре мяча".

"Отсутствие Степаненко? Тараса нам очень не хватает. Это наш ключевой игрок, который в центре постоянно создавал баланс между обороной и атакой. Конечно, мы очень ждем его скорейшего восстановления и возвращения".

"Что касается лидера команды, Степаненко по-прежнему им остается, несмотря на то, что сейчас он не может помочь нам на поле. Так же Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Марлос, Тайсон и другие возрастные игроки. Это коллектив, поэтому каждый может взять на себя лидерские качества. Даже Анатолий Трубин может на кого-то накричать. На поле лидер должен проявляться своими футбольными качествами, поэтому единственного лидера у нас нет".

"Тренировал ли Шахтер серию пенальти? Нет, мы умеем", — заявил Матвиенко на предматчевой пресс-конференции.

Ответный матч Шахтер — Рома состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.