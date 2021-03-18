Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Ромой.

Донецкий Шахтер в Киеве на НСК Олимпийский попытается доказать всем, что результат первого матча в Риме – ни что иное как случайность. Напомним, что в первом матче команда Паулу Фонсеки добилась победы со счетом 3:0.

Шахтер – Рома

Четверг, 18 марта, 19:55. НСК Олимпийский, Киев. Антонио Матеу Лаос (Испания) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Результат первого матча в Риме практически не оставляет никаких шансов мечтать украинским болельщикам о участии Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы. Забей донецкая команда хотя бы один гол на выезде, и ситуация бы выглядела не настолько плачевно.

Наверняка, Шахтер попытается в Киеве обыграть Рому. И даже если у подопечных Луиша Каштру не получится обыграть римскую команду по сумме двух матчей, то для "горняков" и для их главного тренера крайне важно именно победить в предстоящей встрече.

Если же говорить о шансах Шахтера на проход дальше, то представить в то, что "оранжево-черные" могут забить три совсем не сложно. Чемпион Украины уже давно приучил всех, что он любит играть в атакующий футбол с большим давлением на ворота соперника. Но гораздо меньше веры в то, что Шахтеру удастся не пропустить. Оборона в последнее время, мягко говоря, не блещет. Скоростные атакующие футболисты Ромы наверняка найдут свои моменты, если же Шахтер всецело сосредоточиться на атаке. А если же команда Каштру пропустит, то забивать ей надо будет уже целых пять голов.

Мы рассказывали о том, за счет чего Паулу Фонсека сумел добиться такой убедительной победы в первом матче, а потому любопытно будет посмотреть, что же Шахтер противопоставит высокому прессингу соперника.

Шансы на выход Шахтера в следующий этап турнира крайне малы. Вполне вероятно, что Шахтер таки выиграет в киевском матче, но их преимущество будет минимальным. Интересный факт: последний раз, когда Шахтер в еврокубках проигрывал в первом матче на выезде был матч ЦСКА – Шахтер (1:0) в сезоне 2008-2009. Тогда "горнякам" удалось в домашнем матче одержать победу 2:0 и в итоге завоевать Кубок УЕФА.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру: "Что касается первого матча, который прошел в Риме, нам было очень непросто. Мы знаем, что завтра нас ожидает сложный поединок. Но мы постараемся сделать все, чтобы ухватиться за возможность отыграться".

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека: "Мы добились хорошего для нас результата в Риме, но мы знаем качество Шахтера, и мы должны быть сосредоточены. Я знаю игроков, они будут бороться за то, чтобы изменить ситуацию в противостоянии. Мы должны провести очень качественный матч, чтобы не допустить сюрпризов".

Статистика личных встреч

Всего игр: 7 (4 победы Шахтера, 3 победы Ромы), забитые голы 9:11

На поле Шахтера: 3 (3 победы Шахтера), забитые голы 6:1

Самый результативный матч: победа Шахтера 3:2 (2011)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua