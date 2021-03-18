Лига Европы

Football.ua вспоминает историю яркого европейского противостояния в контексте участия в нем гениального кудесника мяча.

С момента последней встречи обеих команд в главном еврокубке (кампания-2009/10), и до противостояния в текущей Лиге Европы, существенно изменился расклад сил в Европе, однако текущий сезон рискует стать прологом к будущему возвращению "россонери" к статусу одной из сильнейших команд Старого Света.

Битву "красных дьяволов" когда-то можно было назвать настоящей классикой Лиги чемпионов, а больше всего болельщикам со стажем запомнилось полуфинальное противостояние в сезоне-2006/07, ставшее настоящим бенефисом бразильского кудесника мяча по имени Кака.

Путь к очному противостоянию

К стадии 1/2 оба коллектива шли разными путями. В 1/8 финала Манчестер Юнайтед дважды переиграл крепкий Лилль благодаря минимальным победам в обеих встречах. В четвертьфинале же случился широко известный разгром Ромы — после поражения 1:2 на Стадио Олимпико "дьяволы" разнесли своего оппонента в пух и прах на родном поле со счётом 7:1.

А вот Милан остановился в шаге от вылета из чемпионской лиги уже на первой стадии плей-офф. Неуступчивый Селтик грамотно оборонялся, в итоге доведя дело до овертаймов, где всё решил единственный гол Кака. Затем последовала напряженная дуэль с Баварией, в которой мюнхенцы имели право рассчитывать на успех (всё-таки на Сан-Сиро был зафиксирован счёт 2:2), но взятия ворот Кларенса Зеедорфа и Пиппо Индзаги в конце первого тайма вывели "россонери" в полуфинал.

Кака — Великий и Ужасный

В первом поединке на Олд Траффорд роль небольшого фаворита отдавалась подопечным сэра Алекса, что, к слову, они и подтвердили делом. Но к этому мы ещё вернёмся.

МЮ: Ван дер Сар – Эвра, Браун, Хайнце, О'Ши– Каррик, Флэтчер, Скоулз - Роналду, Руни, Гиггз

Милан: Дида – Оддо, Неста, Мальдини (Бонера, 46), Янкуловски – Амброзини, Пирло, Гаттузо (Брокки, 53) – Кака, Зеедорф – Джилардино (Гуркюфф, 84)

Юнайтед довольно активно стартовал, чего стоит хотя бы отличный шанс Уэйна Руни, а также забил быстрый гол. Дида отбил непростой удар Криштиану Роналду практически в упор, вот только мяч предательским образом влетел в ворота, несмотря на старания бразильского кипера Милана.

Английский клуб стал наращивать давление, но ближе ко второй половине первого тайма проблески гениальности продемонстрировал Кака. Сначала он идеально открылся под передачу Зеедорфа, ворвавшись в штрафную и выверено послав игровой снаряд под дальнюю штангу, а вскоре изящно оставил в дураках сразу трёх игроков Юнайтед, не оставив ни шанса Эдвину ван дер Сару.

Тем не менее давление хозяев всё же принесло дивиденды в виде дубля Руни, причём последний гол "Шрэка" был забит уже в добавленное ко второму тайму время.

Волевая победа на своём поле существенно увеличивала шансы манкунианцев на итоговый проход в финал, однако тот Милан было попросту не остановить.

Милан: Дида – Оддо, Неста, Каладзе, Янкуловски – Амброзини, Пирло, Гаттузо (Кафу, 84) – Кака (Фавалли, 86), Зеедорф – Индзаги (Джилардино, 67)

МЮ: Ван дер Сар – О'Ши (Саа, 77), Видич, Браун, Хайнце – Каррик, Флэтчер, Скоулз – Роналду, Руни, Гиггз

Начало разгрому на Сан-Сиро (3:0) в ответной встрече положил, да-да, неподражаемый Кака, нанесший мощный выстрел в дальний от ван дер Сара угол.

Любопытно, что в финале того сезона команда Карло Анчелотти преодолела ещё один английский барьер в лице принципиальнейших соперников МЮ из Ливерпуля.

Матч Милан — Манчестер Юнайтед пройдет сегодня, начало встречи — в 22:00. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.