Лига Европы

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Динамо Загреб сойдется в противостоянии с Тоттенхэмом в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жозе Моуриньо.

Так, на победу Тоттенхэма предлагается коэффициент 1,83, тогда как потенциальный успех загребского Динамо оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, обе команды забьют и победит Динамо Загреб. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,70.

Напомним, матч Динамо Загреб — Тоттенхэм состоится сегодня, 18 марта, в 19:55 по киевскому времени.