Лига Европы

Наставник Ромы высказался о победе над Шахтером во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер завершил участие в Лиге Европы, во второй раз потерпев поражение от Ромы в рамках 1/8 финала. Главный тренер "волков" Паулу Фонсека поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы провели достойную игру. Мы прекрасно знали, что Шахтер будет высоко прессинговать. В первом тайме мы хорошо оборонялись и знали, что будут открываться зоны для атак".

"Могли забить больше, но это было бы несправедливо по отношению к Шахтеру, который достойно сражался в обоих матчах. Это отличная команда с прекрасными футболистами", — заявил Фонсека в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Рома вы можете смотреть на Football.ua.

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