Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Гранада.

Манчестер Юнайтед в домашней игре против испанской Гранады будет защищать добытую на поле соперников победу со счетом 2:0.

Оле-Гуннар Солскьяер, на фоне первой встречи, был вынужден проводить ротацию своего стартового состава на фоне дисквалификаций нескольких ключевых игроков основного состава. Таким образом, место в стартовом составе получили защитники Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, и полузащитники Неманья Матич и Фред.

Со стороны Диего Мартинеса мы увидели более скромную ротацию: защитники Фулькье и Херман, а также полузащитник Мачис начнут игру с первых минут.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Теллес — Матич — Погба, Фред — Фернандеш — Гринвуд, Кавани.

Запасные: Грант, Хендерсон, Мата, Рашфорд, Диалло, Джеймс, Уильямс, ван де Беек, Фиш, Шоу, Эланга, Шоритайр.



Гранада: Силва — Фулькье, Вальехо, Херман, Нева — Монторо, Гоналон — Кенеди, Эррера, Мачис — Сольдадо.