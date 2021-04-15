Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Гранада.
Фред (слева) и Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
15 апреля 2021, 21:13
Манчестер Юнайтед в домашней игре против испанской Гранады будет защищать добытую на поле соперников победу со счетом 2:0.
Оле-Гуннар Солскьяер, на фоне первой встречи, был вынужден проводить ротацию своего стартового состава на фоне дисквалификаций нескольких ключевых игроков основного состава. Таким образом, место в стартовом составе получили защитники Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, и полузащитники Неманья Матич и Фред.
Со стороны Диего Мартинеса мы увидели более скромную ротацию: защитники Фулькье и Херман, а также полузащитник Мачис начнут игру с первых минут.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Теллес — Матич — Погба, Фред — Фернандеш — Гринвуд, Кавани.
Запасные: Грант, Хендерсон, Мата, Рашфорд, Диалло, Джеймс, Уильямс, ван де Беек, Фиш, Шоу, Эланга, Шоритайр.
Запасные: Банаклоче, Фабрега, Перес, Суарес, Пуэртас, Диас, Молина, Руис, Торренте.
Гранада: Силва — Фулькье, Вальехо, Херман, Нева — Монторо, Гоналон — Кенеди, Эррера, Мачис — Сольдадо.
Матч Манчестер Юнайтед — Гранада начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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