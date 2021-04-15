Лига Европы

"Канониры" сняли все вопросы еще в первом тайме.

Арсенал в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы отправился в гости к Славии П и добился разгромной победы.

Подопечные Микеля Артеты трижды поразили ворота соперника в середине первой половины игры и гарантировали себе проход дальше. В конце матча еще один гол на свой счет записал Ляказетт.

Славия П — Арсенал 0:4

Голы: Пепе, 18, Ляказетт, 21, 77, Сака, 24

Славия: Коларж — Боржил (Дорли, 46), Зима, Голеш, Ба (Вишински, 46) — Станчу (Лингр, 46), Шевчик, Провод, Громада (Масопуст, 46) — Олайинка, Кухта (Тецл, 71).

Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Джака, Мари — Себальос, Партей (Соареш, 79), Смит-Роу (Эль-Ненни, 67), Сака (Мартинелли, 79), Пепе (Балогун, 88 — Ляказетт (Нкетиа, 79).

Предупреждения: Громада, Олайинка — Мартинелли