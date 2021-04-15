"Канониры" сняли все вопросы еще в первом тайме.
Славия П - Арсенал, getty images
15 апреля 2021, 23:53
Арсенал в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы отправился в гости к Славии П и добился разгромной победы.
Подопечные Микеля Артеты трижды поразили ворота соперника в середине первой половины игры и гарантировали себе проход дальше. В конце матча еще один гол на свой счет записал Ляказетт.
Славия П — Арсенал 0:4
Голы: Пепе, 18, Ляказетт, 21, 77, Сака, 24
Славия: Коларж — Боржил (Дорли, 46), Зима, Голеш, Ба (Вишински, 46) — Станчу (Лингр, 46), Шевчик, Провод, Громада (Масопуст, 46) — Олайинка, Кухта (Тецл, 71).
Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Джака, Мари — Себальос, Партей (Соареш, 79), Смит-Роу (Эль-Ненни, 67), Сака (Мартинелли, 79), Пепе (Балогун, 88 — Ляказетт (Нкетиа, 79).
Предупреждения: Громада, Олайинка — Мартинелли