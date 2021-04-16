Лига Европы

Вингер провел отличный матч против Славии.

Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Благодаря усилиям Сака "канониры" пробились в полуфинал турнира, не оставив шансов пражской Славии в ответной игре (0:4).

В данном поединке Сака отметился забитым голом. Соперничали с англичанином Эдин Джеко из Ромы, Жерар Морено из Вильярреала и Эрон Ван-Биссака из МЮ.

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