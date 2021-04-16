Вингер провел отличный матч против Славии.
Сака, getty images
16 апреля 2021, 18:16
Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Благодаря усилиям Сака "канониры" пробились в полуфинал турнира, не оставив шансов пражской Славии в ответной игре (0:4).
В данном поединке Сака отметился забитым голом. Соперничали с англичанином Эдин Джеко из Ромы, Жерар Морено из Вильярреала и Эрон Ван-Биссака из МЮ.
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