Лига Европы

Наставник МЮ высказал об ответном полуфинальном матче ЛЕ против Ромы.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы римская Рома примет на своем поле Манчестер Юнайтед. Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал. МЮ, сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон. Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке".

"Что касается Мейсона Гринвуда, мы беседовали о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической "девятки". Это толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждет великолепное будущее", — приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Рома — Манчестер Юнайтед состоится завтра, шестого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 6:2 в пользу "красных дьяволов".