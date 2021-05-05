Лига Европы

Хавбек Вильярреала высказал об ответном полуфинальном матче ЛЕ против Арсенала.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы лондонский Арсенал примет на своем поле Вильярреал. Полузащитник "желтой субмарины" Ману Тригерос поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Первый матч сложился так, как мы и ожидали. У Арсенала топовые игроки и очень скоростные форварды. Мы знаем, как играет эта команда и видели ее силу на своем поле. Это один из сильнейших клубов Англии. Матч с ним — возможность для нас добиться чего-то существенного", — приводит слова Тригероса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Арсенал — Вильярреал состоится завтра, шестого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "желтой субмарины".