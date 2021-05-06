Стали известны стартовые составы Арсенала и Вильярреала на ответный полуфинал Лиги Европы.
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06 мая 2021, 21:17
В 22:00 на Эмирейтс в Лондоне стартует ответный полуфинал Лиги Европы Арсенал — Вильярреал. Представляем стартовые составы.
Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Джака — Беллерин, Смит-Роу, Томас, Сака — Пепе, Обамеянг, Эдегор.
Запасные: Оконкво, Виллиан, Габриэль, Ляказетт, Мартинелли, Нельсон, Нкетиа, Райан, Соареш, Тирни, Чемберс, Эль-Ненни.
Вильярреал: Рулли — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Коклен, Тригерос — Морено, Алькасер, Чуквуезе.
Запасные: Раба, Асенхо, Баена, Бакка, Гомес, Коста, Морено, Мори, Ниньо, Пенья, Пино, Эступинан.
В первом матче Вильярреал праздновал победу со счетом 2:1.