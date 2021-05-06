В 22:00 на Эмирейтс в Лондоне стартует ответный полуфинал Лиги Европы Арсенал — Вильярреал. Представляем стартовые составы.

Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Джака — Беллерин, Смит-Роу, Томас, Сака — Пепе, Обамеянг, Эдегор.

Запасные: Оконкво, Виллиан, Габриэль, Ляказетт, Мартинелли, Нельсон, Нкетиа, Райан, Соареш, Тирни, Чемберс, Эль-Ненни.

Вильярреал: Рулли — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Коклен, Тригерос — Морено, Алькасер, Чуквуезе.

Запасные: Раба, Асенхо, Баена, Бакка, Гомес, Коста, Морено, Мори, Ниньо, Пенья, Пино, Эступинан.

В первом матче Вильярреал праздновал победу со счетом 2:1.