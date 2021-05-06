В стартовом составе "канониров" на матч против Вильярреала произошли непредвиденные изменения.
Гранит Джака и Киран Тирни, Getty Images
06 мая 2021, 22:14
В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы лондонский Арсенала принимает на своем поле Вильярреал.
В стартовом составе "канониров" на данное противостояние произошли непредвиденные изменения буквально перед матчем.
Центральный полузащитник Гранит Джака должен был появиться в старте Арсенала на левом фланге обороны, однако во время предматчевой разминки он получил повреждение.
Вместо швейцарца с первых минут поединка вышел шотландец Киран Тирни.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Арсенал — Вильярреал вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.