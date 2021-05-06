Лига Европы

В стартовом составе "канониров" на матч против Вильярреала произошли непредвиденные изменения.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы лондонский Арсенала принимает на своем поле Вильярреал.

В стартовом составе "канониров" на данное противостояние произошли непредвиденные изменения буквально перед матчем.

Центральный полузащитник Гранит Джака должен был появиться в старте Арсенала на левом фланге обороны, однако во время предматчевой разминки он получил повреждение.

Вместо швейцарца с первых минут поединка вышел шотландец Киран Тирни.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Арсенал — Вильярреал вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.