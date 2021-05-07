Лига Европы

Наставник Вильярреала высказался о выходе команды в финал Лиги Европы.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы Вильярреалу удалось сохранить нулевую ничью с Арсеналом, которая позволила ему пробиться в финал турнира. Главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы очень гордимся собой, ведь Арсенал — отличная команда, а мы сегодня проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал. Мы со всей серьезностью отнеслись к этому матчу, мои игроки все время помогали друг другу. Мы сегодня трудились изо всех сил, очень хорошо оборонялись".

"Были моменты когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у Арсенала. Это надо признать. Знаю, что нам придется нелегко против Юнайтед, но с Арсеналом мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Арсенал — Вильярреал вы можете на Football.ua.