Лига Европы

Фернандо Роиг высказался о выходе своей команды в финал Лиги Европы.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы Вильярреалу удалось сохранить нулевую ничью с Арсеналом, которая позволила ему пробиться в финал турнира. Президент "желтой субмарины" Фернандо Роиг поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"То, что мы после многих попыток сыграем в финале клубного турнира, очень важно для нас. Мы наконец-то добились этого, и сейчас как следует отпразднуем наше достижение. Ну а позже начнем готовиться к финалу в Гданьске".

"Мы так долго ждали того момента, когда наконец преодолеем полуфинал. Здорово, что испанская команда вышла в финал. Мы не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы. Теперь там будут бороться три гранда премьер-лиги и скромный испанский клуб под названием Вильярреал", — приводит слова Роига официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Арсенал — Вильярреал вы можете на Football.ua.