Лига Европы

Испанский и английский клубы встретятся в финале Лиги Европы.

Достаточно давно мы не видели испано-английского противостояния во втором по значимости клубном европейском турнире. В последний раз подобным отмечались абсолютный чемпион Лиги Европы андалузская Севилья и Ливерпуль в сезоне-2015/16, а теперь статистику в отношениях между странами предстоит обновить Вильярреалу и Манчестер Юнайтед в очном противостоянии в польском городе Гданьск.

Путь к финалу

Вильярреал

Подопечные Унаи Эмери на групповом этапе попали в квартет I, где им противостояли относительно более слабые оппоненты: Маккаби Тель-Авив, которого уже в первом раунде плей-офф выбьет из розыгрыша донецкий Шахтер, турецкий Сивасспор и азербайджанский Карабах. Стоит отметить, что "желтая субмарина" так ни разу и не проиграла в противостояниях четверки (5 побед, одна ничья с израильтянами), оформив разницу забитых и пропущенных мячей 17:5.

Не последовало поражений и в раунде плей-офф. Под горячую руку Вильярреала на стадии 1/8 попало киевское Динамо (4:0, по сумме двух матчей), а до этого им был бит спустившийся из Лиги чемпионов австрийский Зальцбург (4:1). Дальше, последовали напряженные игры против Динамо Загреб (3:1), которые продолжились не менее захватывающими противостоянии против лондонского Арсенала (2:1).

Манчестер Юнайтед

Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера начинал свой европейский сезон в группе Лиги чемпионов УЕФА, поэтому фанаты "Красных дьяволов" вряд ли были рады, когда команда пропустила вперед себя Пари Сен-Жермен и РБ Лейпциг, а сама отправилась в Лигу Европы.

Впрочем, горевать поклонникам долго не пришлось, так как "Красные дьяволы" легко перешагнули через Реал Сосьедад (4:0), после чего встретили, пожалуй, самого упорного оппонента на своем пути — Милан (2:1), легко разобрались с испанской Гранадой (4:0), а голевой водопад в матчах против Ромы мы все еще очень хорошо помним (9:4).

Шансы на победу

Для Манчестер Юнайтед Лига Европы не является совершенно незнакомым турнирном, так как они в сезоне-2016/17 не просто доходили до финального поединка, а и обыгрывали затем амстердамский Аякс в шведском Стокгольме. В свою очередь, Вильярреал принимал участие лишь в трех финала под эгидой УЕФА: все они проходили в рамках Кубка Интертото в промежутке с 2002 по 2004 год. Обыгрывать в них удавалось Херенвеен и мадридский Атлетико, а вот Малагу "желтая субмарина" одолеть не сумела.

Грядущий поединок станет для Юнайтед 14-м еврокубковым финалом в их истории, но в рамках Лиги Европы есть четко выраженный "босс" — главный тренер Вильярреала Унаи Эмери, который трижды подряд побежал вместе с Севильей в данном турнире (2013-2016).

Где смотреть

Финальный поединок Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 на Городском стадионе Гданьска покажет телеканал Футбол 1. Матч состоится 26 мая, начало в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.

Главный арбитр

39-летний арбитр ФИФА Клеман Тюрпен из французского Уллена возглавит бригаду арбитров в этом поединке, в которую также войдут Николя Дано, Сириль Гренгор, Славко Винчич и Франсуа Летесье.