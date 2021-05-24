Лига Европы

Football.ua рассказывает кто пробился во второй и третий по престижности евротурнир.

В следующем сезоне, кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, состоится еще и третий еврокубок — Лига конференций.

В этих двух турнирах Украину представят три команды, но ни одной из них не гарантировано место в групповом турнире. Уже известно, кто выступит в этих турнирах и будет потенциальным соперником наших команд — Зари, Колоса и Ворсклы.

Лига Европы

В Лигу Европы прямых путевок в группу у Украины нет, а в квалификации сыграет бронзовый призер УПЛ луганская Заря. Также если Шахтер не пройдет в группу Лиги чемпионов, то отправится сразу в группу Лиги Европы.

Привычного нам посева в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где и стартует Заря, не будет. Команды будут разделены на приоритеты, представители одной группы приоритета между собой не сыграют.

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Заря, как обеспечившая себе место в ЛЕ через национальный чемпионат или Кубок, попадает в первый приоритет. Тут же бронзовые призеры Бельгии (Антверпен), Нидерландов (АЗ), Турции (Фенербахче), Австрии (Штурм) и обладатель Кубка Дании (Рандерс). С этими командами Заря точно не сыграет.

Потенциальными соперниками луганчан будут команды из четвертого и третьего приоритетов. Сперва шесть команд первого приоритета "разберут" три команды четвертого, а оставшиеся три команды первого приоритета будут жеребиться с пятью командами третьего приоритета.

Третий/четвертый приоритет – это команды, которые вылетят из ранних стадий квалификации Лиги чемпионов плюс победители национального Кубка Ассоциаций 14-16 в таблице коэффициентов (Шотландия, Кипр, Чехия) – Сент-Джонсон, Анортосис, Яблонец.

Из Лиги чемпионов пока самыми рейтинговыми являются Ференцварош, Шкендия, Марибор, Слован Братислава, Динамо (Тбилиси), Рапид (Вена). Вот среди них и кроется вероятный соперник Зари на пути в группу ЛЕ. Луганчанам нужно обыграть только одного соперника на пути в группу.

На групповом этапе Заря будет скорее всего в третьей корзине. Тут точно сыграют Лион, Наполи, Байер, Лацио, Брага, Айнтрахт Ф, Лестер, Локомотив, Марсель, а также вероятно Вест Хэм, Реал Сосьедад и Бетис.

Дальше идет групповой этап, при этом вылетают из еврокубков только те команды, которые займут четвертое место в группе.

Лига Конференций

Напрямую в групповой этап Лиги Конференций не проходит никто – все будут проходить квалификацию.

В группе сыграют либо неудачники плей-офф ЛЕ (где будет играть Заря), либо победители квалификации. Колосу до группы нужно пройти двоих соперников, Ворскле – троих. Жеребьевка для полтавчан пройдет уже 16 июня – они первыми узнают своих соперников и первыми стартуют июля.

В первом раунде квалификации сыграют такие команды, как Марибор, Фехервар, Сараева, Хибернианс. Во втором, где и стартует Ворскла, — Базель, Гент, Астана, Фейеноорд, Карабах, АЕК, ПАОК, Мольде, Сивасспор и другие. В том числе команды, победившие в первом раунде квалификации ЛК (Лиги конференций), что усложняет понимание потенциальных соперников команды Максимова.

Ворскла сейчас 29-я по рейтингу, поэтому есть все шансы в итоге попасть в первую 45-ку и быть сеяной на этой стадии соревнований.

В третьем раунде квалификации добавляются Андерлехт, ЛАСК, Пасуш Феррейра, Витесс, Рубин, Колос, Трабзонспор и 45 победителей второго раунда квалификации. Колос и Ворскла имеют одинаковый рейтинг и если предположить, что все сеяные пройдут дальше, то наши клубы будут 34-й и 35-й среди участников этой стадии. Сеяными будут первые 26, а значит нужен вылет на предыдущих стадиях как минимум 9 команд с более высоким рейтингом.

В плей-офф Лиги Конференций сыграют 34 клуба – 26 с предыдущей стадии, три неудачника третьего квалификационного раунда Лиги Европы и пять команд, попавших сюда напрямую – Рома, Тоттенхэм, Вильярреал, Ренн и Унион. Вероятно, тут наши команды уже не будут сеяными.