Лига Европы

Football.ua вспомнил ключевые битвы последних лет за второй по значимости клубный европейский трофей.

Уже совсем в скором времени испанскому Вильярреалу и английскому Манчестер Юнайтед предстоит выйти на изумрудный газон Городского стадиона в Гданьске, где они будут бороться за трофей Лиги Европы УЕФА в рамках финального поединка данного турнира. Незадолго до начала этой игры, Football.ua решил вспомнить о наиболее запоминабщихся ситуациях в главных матчах сезона Лиги Европы.

Бенфика – Челси – 1:2, финал 2013 года

В кампании 2012/13 лондонский Челси умудрился опростоволосится в Лиге чемпионов, покинув главный еврокубок уже на стадии группового этапа. Тем не менее команда довольно уверенно сумела пройти по сетке Лиги Европы, на несколько дней став действующим обладателем обоих европейских чашек.

В амстердамском финале была повержена прОклятая Бенфика Жорже Жезуша. "Орлы" также спикировали во второй по значимости евротурнир из ЛЧ, навязав фавориту достойную борьбу.

Удивительно, но игра развивалась по похожему сценарию, как в будущем финале чемпионской лиги между дортмундской Боруссией и Баварией – Челси вышел вперед на исходе часа игры (Фернандо Торрес оставил не у дел Артура, послав мяч в пустые ворота), затем португальцы сравняли счет с пенальти, а на последних минутах пропустили "парашютик" от Бранислава Ивановича.

Бенфика: Артур – Алмейда, Луизао, Гарай (Жардел, 78), Мельгарехо (Ола Джон, 66) – Перес, Матич – Сальвио, Родриго (Лима, 65), Гайтан – Кардосо

Челси: Чех – Аспиликуэта, Иванович, Коул, Кэхилл – Лэмпард, Д. Луис – Рамирес, Мата, Оскар – Торрес

Голы: Оскар Кардосо (68, пен) – Фернандо Торрес (59), Бранислав Иванович (90+3)

Днепр – Севилья – 2:3, финал 2015 года

Подобные матчи сейчас вызывают чувство непомерной ностальгии у всех поклонников украинского футбола. Днепр героически преодолел путь к решающему противостоянию с Севильей на варшавском Народовом стадионе, выдав невероятно сильный первый тайм.

Уже в начале встречи Никола Калинич грамотно замкнул подачу от Матеуса, затем "нервионцы" дважды расписались в воротах Дениса Бойко, а непосредственно перед перерывом Руслану Ротаню удался роскошный удар со штрафного.

Несмотря на это, во второй половине встречи испанцам удалось воспользоваться оплошностью днепрян и забить в третий раз, на что контраргументов у коллектива Мирона Маркевича уже не нашлось.

Днепр: Бойко – Федецкий, Дуглас, Чеберячко, Лео Матос – Канкава (Шахов, 85), Федорчук (Безус, 68) – Матеус, Ротань, Коноплянка – Калинич (Селезнев, 78)

Севилья: Рико – Видаль, Каррису, Колодзейчак, Тремулинас – Мбиа, Крыховяк – Рейес (Коке, 59), Банега (Иборра, 89), Витоло – Бакка (Гамейро, 82)

Голы: Никола Калинич (7), Руслан Ротань (44) – Гжегож Крыховяк (28), Карлос Бакка (31, 73)

Ливерпуль – Севилья – 1:3, финал 2016 года

Групповой этап Лиги Европы-2015/16 Ливерпуль начинал еще под руководством Брендана Роджерса, а заканчивал уже с великолепным Юргеном Клоппом во главе.

"Красные" размашисто прошагали по сетке второго еврокубка, попутно выбив злейших врагов из Манчестера, а также в драматичном поединке оставив не у дел дортмундскую Боруссию. Англичане даже сумели выиграть первый тайм у "нервионцев", но полностью провали вторую половину встречи, пропустив уже на первых секундах от Кевина Гамейро, позволив Севилье взять третий титул подряд.

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Ловрен, Туре (Бентеке, 83), Морено – Милнер, Джан – Лаллана (Аллен, 73), Фирмино (Ориги, 69), Коутиньо – Старридж

Севилья: Сория – Мариано, Рами (Колодзейчак, 78), Каррису, Эскудеро – Крыховяк, Н'Зонзи – Коке, Банега (Кристофоро, 90), Витоло – Гамейро (Иборра, 89)

Голы: Дэниел Старридж (35) – Кевин Гамейро (46), Коке (64, 70)

Челси – Арсенал – 4:1, финал 2019 года

Финальный поединок 2019 года, состоявшийся в Баку, можно было смело смотреть со второй сорокапятиминутки, так как именно там началось все самое интересное!

"Пенсионеры" попросту смяли своего соперника по АПЛ, заметно омрачив прощальный матч Петера Чеха не только в футболке "канониров", но и в карьере. Кроме того, то был прощальный аккорд Эдена Азара в Челси, увенчавшийся дублем и ассистом на Педро Родригеса.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Д. Луис, Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76) – Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)

Арсенал: Чех – Мэйтленд-Найлз, Сократис, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац – Торрейра (Ивоби, 67), Джака, Озил (Уиллок, 77) – Ляказетт, Обамеянг

Голы: Оливье Жиру (49), Педро (60), Эден Азар (65, пен, 72)

Севилья – Интер – 3:2, финал 2020 года

Завершим финалом прошлого года, в котором зрелищное представление выдали Севилья и миланский Интер.

По своему сценарию игра слегка напоминала противостояние пятилетней давности между Днепром и все той же Севильей. Уже на 5 минуте "змеям" удалось открыть счет усилиями Ромелу Лукаку, но в середине тайма испанцы отличились дважды благодаря дублю Люка де Йонга. Интер не сдавался, уйдя на перерыв при равном счете после точного выстрела головой в исполнении Диего Година, но ближе к концу игры Лукаку неудачно срезал мяч в собственные ворота после шального удара через себя от Диего Карлоса, а "нервионцы" прибрали к своим рукам очередной трофей Лиги Европы.

Севилья: Буну – Х. Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон – Хордан (Гудель, 85), Фернандо, Банега – Окампос (Мунир, 70), де Йонг (Эн-Несири, 85), Сусо (Васкес, 77)

Интер: Ханданович – Годин (Кандрева, 90), де Врей, Бастони – Д'Амброзио (Мозес, 78), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Янг – Лукаку, Лаутаро Мартинес (Санчес, 78)

Голы: Люк де Йонг (12, 33), Ромелу Лукаку (74, аг) – Ромелу Лукаку (7, пен), Диего Годин (36)