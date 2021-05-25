Лига Европы

Полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал о своем состоянии перед финалом Лиги Европы УЕФА.

Манчестер Юнайтед на непродолжительный период времени продлил себе клубный сезон-2020/21, завоевав путевку в финальный поединок Лиги Европы УЕФА против испанского Вильярреала, который уже в скором времени состоится в польском городе Гданьск.

Одним из ключевых футболистов "Красных дьяволов", вокруг которого Оле-Гуннар Солскьяер выстраивает большую часть игры своей команды, является полузащитник Бруну Фернандеш, который не упустил возможности пообщаться с журналистами перед заключительной игрой для его команды в текущем футбольном году.

"Мне льстит, что меня сравнивают с Эриком Кантона — отреагировал португалец на аналогию, которую фанаты пытаются выстроить между ним и легендарным французом из-за улучшения результатов команды сразу после прихода футболиста в клуб, — это очень большая честь, потому что этот игрок оставил значительный след в истории Манчестер Юнайтед.

Однако, когда тебя сравнивают с футболистом подобной величины, то это означает, что ты должен становиться лучше с каждой новой тренировкой. Это и заставляет меня так усердно работать, чтобы не разочаровывать болельщиков, поверивших в меня. Я оцениваю это давление как положительное.

Безусловно, я вижу, что мне удается показывать хороший футбол в последних двух сезонах — я внимательно слежу за критикой, но не всегда прислушиваюсь ко мнению со стороны. Мои персональные достижения обусловлены старанием каждого партнера по команде — они помогают мне в процессе моего становления, а я стараюсь отвечать им тем же.

У футбола нет прошлого. Если у вас все плохо в данную минуту, никому не будет интересно, как вы выступали месяц назад. Мы видим, как футболисты стараются и успешно доказывают что-то на протяжении долгих лет, но стрелы критики все равно летят в их сторону.

Юнайтед становится качественно лучше от матча к матчу. Все это видят, но мы, футболисты, понимаем, что потенциал этой команды еще не исчерпан. Самая важная задача на следующий сезон — не потерять тот командный дух, который нам удалось создать. Если нам это удастся, то мы сможем выступить даже лучше, чем в этом году", — подытожил португалец.

Напомним, что матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится 26 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.