Лига Европы

Испанский клуб встретится с английским в финале Лиги Европы УЕФА.

В рамках финального поединка Лиги Европы испанский Вильярреал выступит в качестве номинального хозяина Городского стадиона Гданьска, сыграв против английского Манчестер Юнайтед.

Ранее в своей истории команды встречались четыре раза, однако никогда не отмечались забитыми мячами в воротах друг друга.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Вильярреал — Манчестер Юнайтед будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.

Начало встречи запланировано на 26 мая, в 22:00 по киевскому времени.