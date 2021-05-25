Испанский клуб встретится с английским в финале Лиги Европы УЕФА.
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25 мая 2021, 11:14
В рамках финального поединка Лиги Европы испанский Вильярреал выступит в качестве номинального хозяина Городского стадиона Гданьска, сыграв против английского Манчестер Юнайтед.
Ранее в своей истории команды встречались четыре раза, однако никогда не отмечались забитыми мячами в воротах друг друга.
Где смотреть?
Текстовая онлайн-трансляция поединка Вильярреал — Манчестер Юнайтед будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.
Начало встречи запланировано на 26 мая, в 22:00 по киевскому времени.