Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Вильярреал — Манчестер Юнайтед.

В рамках финального противостояния в Лиге Европы УЕФА испанский Вильярреал на поле Городского стадиона в Гданьске будет противостоять английскому Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет пятым в истории взаимоотношений данных клубов — все четыре встречи до этого завершались со счетом 0:0.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится 26 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.