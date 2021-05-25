Лига Европы

Испанский полузащитник дал комментарий перед матчем.

Полузащитник Вильярреала Ману Тригерос выразил уверенность в своих силах перед финальным матчем Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

"Это супер особенный матч для всех нас — особенно для наших болельщиков, которые поддерживали нас на всем пути. Это самый важный матч в карьере для большинства из нас. Завтра — важнейший день. Заключительный день долгого сезона. На кону не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов. Даже сложно представить, каково будет поднять трофей вместе с друзьями.

Мы не чувствуем давления. Нам просто не терпится начать матч. Наши друзья и семьи продолжают спрашивать о том, как у нас дела, потому что они нервничают. Но мы профессионалы, которые сыграли много матчей на высшем уровне. И завтра нас ничего не испугает. Люди вокруг переживают гораздо больше меня. Это ведь только футбол! Мы уверены в себе и расслаблены. Мы знаем, чего ждать в матче с Манчестер Юнайтед.

Ужасно обидно, что болельщики не смогут насладиться с нами окончанием этого долгого пути в финал, но я обещаю всем в Вильярреале, что мы сделаем завтра все от нас зависящее и постараемся в будущем снова дойти до финала.

Сделаем то, что делаем из недели в неделю. Постараемся отобрать мяч у соперника и действовать организованно. Если каждый сыграет на 100%, то мы можем доставить "МЮ" проблемы", — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится 26 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.