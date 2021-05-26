Лига Европы

Немец обратился к болельщикам английского клуба.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер обратился к фанатам клуба перед финалом Лиги Европы.

"Дорогой Манчестер Юнайтед и болельщики клуба. Сегодня отличный день чтобы снова выиграть Лигу Европы.

Я скрестил пальцы и желаю клубу всего самого наилучшего, победы", — написал в своем Twitter-аккаунте немец.

Бастиан Швайнштайгер выступал за МЮ с 2015 по 2017 год, выиграв Кубок Англии.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.

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