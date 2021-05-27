Команды перевели игру в серию послематчевых пенальти, где каждая сторона исполнила по 11 ударов!
Вильярреал выиграл Лигу Европы УЕФА/ фото Getty Images
27 мая 2021, 01:01
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Вильярреал — Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10 – по пен.)
Голы: Морено, 29 — Кавани, 55
Вильярреал: Рульи — Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Торрес, Педраса (А. Морено, 88) — Парехо, Капу (Раба, 120+3), Тригерос (Гомес, 77) — Ж. Морено, Бакка (Коклен, 59), Пино (Алькасер, 77).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Теллес, 120+3), Линделеф, Байи (Туанзебе, 116), Шоу — Мактоминей (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) — Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рашфорд — Кавани.
Предупреждения: Капу, Фойт — Байи, Кавани.