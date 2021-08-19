Лига Европы

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В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов луганскую Зарю ожидает встреча против венского Рапида, который стал "серебряным" призером Австрии по итогам прошлого сезона.

Удастся ли "мужикам" увеличить свои шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Рапид — Заря вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 19 августа в 22:00 по киевскому времени.

Рапид — Заря: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Что говорили перед матчем?

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Дитмара Кюбауэра.