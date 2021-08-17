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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЕ.

Луганская Заря сойдется в противостоянии против австрийского Рапида в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Дитмара Кюбауэра.

Так, на победу Рапида предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Зари оценивается показателем 4,62. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Заря победит и не пропустит. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,20.

Напомним, что матч Рапид — Заря состоится в четверг, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.