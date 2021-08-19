Лига Европы

Голкипер Зари Никита Шевченко поделился ожиданиями от матча против венского Рапида.

В четверг, 19 августа, луганская Заря сыграет с венским Рапидом в рамках первого матча в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Голкипер Зари Никита Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказав о сильных сторонах соперника.

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"Думаю, что нас ожидает интересный матч. Встретимся с хорошим соперником. Думаю, зрители останутся довольны, а мы постараемся добиться положительного результата в первом матче.

Видел на разборе уже несколько игр, когда разбирали Рапид. Отмечу, что Рапид — хорошая команда, которая показывает качественный силовой футбол. Мне соперник понравился. У них качественный подбор игроков. Повторюсь, матч будет очень интересным.

Любой матч выигрывать приятно. В чемпионате мы, увы, стартовали не очень удачно. Но футбол тем прекрасен, что у тебя есть шанс реабилитироваться и встать на победную волну, что мы и попытаемся сделать", — цитирует голкипера пресс-служба Зари.

Напомним, матч Заря — Рапид состоится 19 августа в Австрии. Начало встречи запланировано на 22:00. Ответный поединок пройдет в Запорожье 26 августа.