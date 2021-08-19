Лига Европы

Завершились три поединка Лиги Европы.

В рамках плей-офф квалификации Лиги Европы Омония принимала Антверпен на своем поле, Галатасарай гостил у Рандерса, а Спарта из Праги принимала Легию.

Киприоты с бельгийцами выдали очень результативный поединок, отметившись шестью забитыми голами — 4:2.

Омония — Антверпен 4:2

Голы: Лоизу, 43, 56, Какулис, 49, Антимвен, 83 — Бенсон, 26, Миеси, 62

Галатасарай, в свою очередь, отправился в гости к Раннерсу и сыграл вничью, ведя по ходу поединка.

Раннерс — Галатасарай 1:1

Голы: Лауенборг, 54 — Актюркоглу, 26

Спарта из Праги принимала на своем поле Легию и добилась ничейного результата, дважды отыгрываясь по ходу встречи.

Славия Прага — Легия 2:2

Голы: Ба, 33, Масопуст, 45+3 — Эмрели, 20, Юранович, 37