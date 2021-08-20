Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Шокирующий, нелогичный, однако вполне справедливый результат первой встречи луганской Зари и венского Рапида сопровождал отчетный вечер для украинского болельщика. Команда Скрипника была не настолько плоха по ходу всей игры, как об этом может сказать итоговый счет на табло, но фактически "похоронить" свои шансы на выход в следующий раунд именно таким образом надо было еще изловчиться. Примечательно то, что после игры в Австрии совершенно не хочется строить конструкции в стиле "проиграли, но при этом…" и дальше по тексту — матч попросту забрал все эмоции, а вместе с ними и надежды на проход луганчан в следующий раунд.

Football.ua оценивает игру футболистов Зари в матче на стадионе Вестштадион (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никита Шевченко — 4,5. Не заметить того факта, что первый пропущенный зарей гол пришел именно после ошибки голкипера, было попросту невозможно. Этот эпизод имел ключевое воздействие на весь ход поединка, так как после него луганчане начали играть в нервозной манере. Тем не менее, даже когда счет стал 0:3, у Шевченко все еще оставалась работа, чтобы не позволить и без того страшному разрыву стать еще страшнее.

Денис Фаворов — 5,0. Правому защитнику Зари было достаточно сложно противостоять сдвоенному флангу в лице Грюлля и Ульманна, каждый из которых неоднократно отмечался опасным подключением в переднюю линию. Денис, к сожалению, встречал далеко не всегда, но где-то успевал помогать в построении контратак, поэтому нельзя было сказать, что это был уж очень плохой матч для него.

Виталий Вернидуб — 5,0. Во время первого пропущенного гостями гола можно было констатировать излишнюю напористость защитника, который вырвался из линии, и был тут же оставлен в дураках техничным оппонентом по эпизоду. Сложно было сказать, что Вернидуб допускал регулярный брак в своих действиях, но тот импульсивный эпизод наложил свой отпечаток на восприятие его игры.

Максим Имереков — 4,5. Центральный защитник был одним из тех, на счет которого может быть в итоге записано это поражение луганской Зари. Имереков с трудом справлялся с техничными соперниками по ходу большей части игрового времени, но в концовке провалился с большим скрипом.



Жуниньо — 2,0. Левый защитник Зари в отчетной игре сыграл так, что в сухом остатке можно сказать коротко — в его действиях было плохо все. Бразилец и без момента в конце матча неоднократно сдавался под высоким прессингом соперников, и еще в первом тайме впервые привез момент на ворота своей команды. При этом, Жуниньо даже не попытался что-то предложить в плане атаки.

Егор Назарина — 5,0. Опорник "мужиков" на футбольном поле занимался исключительно оборонительными действиями, поэтому мы и практически не видели с его стороны интересных предложений по атаке. Назарину порядком измотали оппоненты, так как он больше был вынужден перемещаться по полю и закрывать проблемные зоны. Сложно оценить эффективность данного тренерского решения, но серьезных ошибок от Егора замечено не было.

Владислав Кочергин — 5,5. Украинец показал очень содержательный футбол в стартовом отрезке поединка, когда один за одни штамповал моменты как для себя, так и для своих партнеров по команде. Когда Заря атаковала, Кочергин был одним из тех игроков, к которому практически не возникало претензий. "Свои" голы он губил возможности забивать, а партнеры по команде с этим не помогали.

Владислав Кабаев — 5,5. Полузащитник показал неплохую динамику по ходу игры, но, как и партнеры, запорол шанс отличиться забитым голом незадолго до второго пропущенного, после чего был заменен. Кабаев играл в привычном для него стиле: много перемещался, совершал попыток обыграть соперников, однако реальных голевых моментов имел считанные единицы.

Сергей Булеца — 5,0. Новичок Зари образца минувшего межсезонья классно начинал чемпионат, однако от матча к матчу постепенно его кондиции сходят на нет. Практически ничем особенным Булеца не запоминался, поэтому его также сменили в заключительной фазе поединка. Примечательно, что в мастера стандартных положений Скрипник верил почти до последнего, однако оправдать ожидания тренера игроку так не удалось.

Аллахьяр Сайядманеш — 5,5. Иранец был одним из тех, кто мог и был должен менять ситуацию на табло уже во втором тайме, пока Заря не начала пропускать дополнительные мячи. За игрой Аллахьяра в атаке было приятно наблюдать по ходу первого тайма, даже несмотря на отсутствие гола и в первом его явном голевом эпизоде за вечер. Однако, под финальный свиток футболиста уже начали заметно покидать силы.

Артем Громов — 5,0. От форварда Зари мы видели несколько неплохих продвижений внутрь чужой штрафной на скорости, которые по какой-то невразумительной причине он отказывался завершать ударом. По сути, тот момент из середины первого тайма с ударом из полукруга у штрафной прямиком в голкипера в центр ворот, так и остался единственной прямой угрозой воротам соперников с его стороны. Как итог, на последние полчаса игрового времени было принято решение снять Артема с игры.

Захеди Шахаб — 5,5. Иранский нападающий вышел на замену Громова в качестве первого усиления атаки от Скрипника в этот вечер, и уже фактически в первой ситуации со своим участием должен был становиться автором забитого мяча и разрывать этот порочный круг. Однако, Шахаб не справился, с этой задачей, пусть и сумел в итоге добавить скорости атакам своей команды.

Дмитрий Хомченовский, Кристиан Фагундес, Раймонд Фримпонг, Ловро Цвек — Виктор Скрипник за последнюю четверть часа игрового времени выбросил на стол все возможное козыри, но ни один из вышедших на поле футболистов толком не смог себя проявить.

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