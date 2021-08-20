Лига Европы

Дитмар Кюбауэр подвел итоги победного матча против луганской Зари.

Венский Рапид неожиданно разгромил луганскую Зарю в рамках первого матча квалификации к Лиге Европы (3:0).

Наставник австрийцев Дитмар Кюбауэр подвел итоги победного поединка, заявив, что в их противостоянии с Зарей еще ничего не решено.

"Как я и говорил перед игрой – мы играли против хорошей команды. Вы сами все видели. Считаю, что 3:0 – действительно хороший результат, но и Заря могла забить в ответ несколько голов.

Такой счет облегчит нам задачу в ответном матче, но это не значит, что мы уже вышли в групповой этап Лиги Европы.

Заря – технически очень сильная команда, с очень быстрыми футболистами. Они заслуженно заняли третье место в чемпионате Украины", — сказал Кюбауэр в интервью Kronen Zeitung.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рапид — Заря.