Лига Европы

Австрийский защитник Рапида Лео Граймль подвел итоги матча против луганской Зари.

Венский Рапид неожиданно разгромил луганскую Зарю в рамках первого матча квалификации в групповой этап Лиги Европы (3:0).

Защитник австрийской команды Лео Граймль подвел итоги победного матча против Зари, рассказав, за счет чего Рапиду удалось добыть уверенную домашнюю победу.

"Сыграли хороший матч и заслуженно победили 3:0. "Заря" хорошо атаковала, но мы знали их слабые стороны в обороне.

Грамотно воспользовались ими, организовали пару контратак, и, за исключением нескольких моментов, еще и надежно отыграли в защите. Можем быть довольны результатом", — сказал Граймль в комментарии Kronen Zeitung.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рапид — Заря.