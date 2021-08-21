Лига Европы

Стало известно, кто будет работать на матче украинского клуба в Лиге Европы.

Заря в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле примет Рапид из Вены.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на матче будет работать румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Помогать ему на бровках будут Василе Маринеску и Овидиу Артене, а четвертым арбитром выступит Лусиан Русандо.

Напомним, что первый матч завершился разгромной победой Рапида. На Football.ua доступно видео голов и обзор того матча.