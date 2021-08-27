Завершились очередные игры квалификации ЛЕ.
Рейнджерс - Алашкерт
27 августа 2021, 00:49
В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы завершились еще девять игр, по итогам которых мы узнали участников группового этапа турнира.
Алашкерт (Армения) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0
Первый матч — 0:1
ХИК (Финляндия) — Фенербахче (Турция) 2:5
Голы: Риски, 27, 88 — Валенсия, 11, 14, 52, Санлитюрк, 90+2, Пелтола (АГ), 90+4
Первый матч — 0:1
Галатасарай (Турция) - Раннерс (Дания) 2:1
Голы: Ван Анхолт, 48, Лауэнборг (АГ), 59 — Эго, 11
Первый матч — 1:1
АЗ (Нидерланды) — Селтик (Шотландия) 2:1
Голы: Абухлал, 6, Старфельт (АГ), 26 — Фурухаси, 3
Первый матч — 0:2
Клуж (Румыния) — Црвена Звезда (Сербия) 1:2
Голы: Дебелюх, 34 — Катай, 5, Павков, 53
Первый матч — 0:4
Слован (Словакия) — Олимпиакос (Греция) 2:2
Голы: Генти, 42, Грин, 62 — Эль-Араби, 33, Оньекуру, 54
Первый матч — 0:3
Штурм Грац (Австрия) — Мура (Словения) 2:0
Голы: Китеишвили, 39, Янчер, 66
Первый матч — 3:1
Легия (Польша) — Славия (Чехия) 2:1
Голы: Эмрели, 59, 70 — Убонг, 45
Первый матч — 4:3
Антверпен (Бельгия) — Омония (Кипр) 2:0 — по пен. 3:2
Голы: Миеси, 28, Геркенс, 84
Первый матч — 2:4