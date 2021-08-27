В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы завершились еще девять игр, по итогам которых мы узнали участников группового этапа турнира.

Алашкерт (Армения) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Первый матч — 0:1

ХИК (Финляндия) — Фенербахче (Турция) 2:5

Голы: Риски, 27, 88 — Валенсия, 11, 14, 52, Санлитюрк, 90+2, Пелтола (АГ), 90+4

Первый матч — 0:1

Галатасарай (Турция) - Раннерс (Дания) 2:1

Голы: Ван Анхолт, 48, Лауэнборг (АГ), 59 — Эго, 11

Первый матч — 1:1

АЗ (Нидерланды) Селтик (Шотландия) 2:1

Голы: Абухлал, 6, Старфельт (АГ), 26 — Фурухаси, 3

Первый матч — 0:2

Клуж (Румыния) — Црвена Звезда (Сербия) 1:2

Голы: Дебелюх, 34 — Катай, 5, Павков, 53

Первый матч — 0:4

Слован (Словакия) — Олимпиакос (Греция) 2:2

Голы: Генти, 42, Грин, 62 — Эль-Араби, 33, Оньекуру, 54

Первый матч — 0:3

Штурм Грац (Австрия) — Мура (Словения) 2:0

Голы: Китеишвили, 39, Янчер, 66

Первый матч — 3:1

Легия (Польша) — Славия (Чехия) 2:1

Голы: Эмрели, 59, 70 — Убонг, 45

Первый матч — 4:3

Антверпен (Бельгия) — Омония (Кипр) 2:0 — по пен. 3:2

Голы: Миеси, 28, Геркенс, 84

Первый матч — 2:4