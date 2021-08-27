Лига Европы

Украинский полузащитник Владислав Кабаев прокомментировал вылет Зари из Лиги Европы.

Луганская Заря уступила венскому Рапиду во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы и не смогла пробиться в групповой этап турнира.

Полузащитник луганской команды Владислав Кабаев подвел итоги противостояния, вспомнив камбэк Шахтера в матче против Монако.

"Это все время такой удар – выходишь, настраиваешься отыгрываться. У нас в прошлой игре была задача забить быстрый гол, все это прекрасно понимали. Опять же, как холодный душ. Никто не собирался останавливаться, но такие эмоции – трудно.

Кучу моментов создали во втором тайме – все возможно. Такие игры уже отыгрывали – Заря играла с Фейеноордом, и с Динамо отыгрывали. Все возможно было. Все в это верили.

Если бы не создавали моменты, были за нас бы сильнее на голову – вопросов нет. Но команда, которая, считаю, нам по зубам – обидно такие игры отпускать.

Рапид – хорошая команда, нет прямо слабых сторон. Хорошая, сбитая команда. Я считаю, мы играли с командами намного сильнее уровнем и хорошо смотрелись – тот же «Лестер». Но эта команда из нашей весовой категории, грубо говоря. Должны были не допускать такие ошибки. Как вчера Шахтер с 0:2 вылез, так и мы должны были вылазить", — цитирует Кабаева Профутбол Digital.

Ранее о матче высказался наставник луганчан Виктор Скрипник, назвав причины поражения команды.