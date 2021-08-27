Лига Европы

Украинский специалист Виктор Скрипник подвел итоги противостояния с венским Рапидом.

Луганская Заря уступила венскому Рапиду в матче плей-офф квалификации Лиги Европы и не смогла пробиться в групповой этап турнира.

Наставник луганской команды Виктор Скрипник подвел итоги матча, рассказав о причинах провального выступления своей команды в матче против Рапида.

"Чего не хватило для победы? Забитых голов. Те пропущенные: первая атака – гол, первый стандарт – гол. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же Брага в том году, Эспаньол ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.

Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть… Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.

Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Я могу только за желание, страсть, мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем».

Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать в Лиге конференций. Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди Ворскла, претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. От завтра готовимся к ней", — приводит слова Скрипника Профутбол Digital

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря — Рапид.