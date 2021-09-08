Лига Европы

Лондонский клуб готовится к противостояниям в группе.

На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка лондонского Вест Хэма на матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА, куда "молотобойцы" пробились с шестой строчки итоговой турнирной таблицы английской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

Заявка Вест Хэма:

Голкиперы: Лукаш Фабиански, Альфонс Ареола, Дэвид Мартин, Даррен Рандольф;

Защитники: Аарон Крессвелл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку;

Полузащитники: Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Андрей Ярмоленко, Мануэль Лансини, Джеррод Боуэн, Саид Бенрахма;

Нападающие: Майкл Антонио.

Напомним, что лондонский Вест Хэм будет играть в группе H, куда помимо него попали также загребское Динамо, венский Рапид и бельгийский Генк. Первая игра "железных" пройдет на поле хорватского коллектива уже 16 сентября.